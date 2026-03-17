Zelenszkij politikai okokból tartja zárva a Barátság kőolajvezetéket

Esze ágában sincs újraindítani a transzportot a Barátság kőolajvezetéken - tette egyértelművé a Volodimir Zelenszkij, miután az ukrán vezetés január 27. óta hivatkozik műszaki problémára. Hazánk a múlt héten delegációt küldött Ukrajnába, hogy megbizonyosodjanak a vezeték valódi állapotáról.

Az energiaügyi miniszterhelyettes elmondta, hogy az ukrán miniszterelnök helyettessel lett volna tárgyalási időpontja, azonban a kijevi vezetés lemondta. A magyar delegáció vezetője ezután többször is kifejezte tárgyalási szándékát, azonban az ukránok nem vettek tudomást a szakmai küldöttségről. Czepek Gábor hozzátette, hogy a kőolaj, amelyet Magyarország Oroszországból vásárol, nem esik semmilyen szankció alá, így Ukrajnának sincs joga megállítani.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először azt jelezte a MOL-nak, hogy 3 napra van szüksége. Utána még 1-2 napra, aztán folyamatosan késleltették az indítást, míg végül beismerték, hogy politikai engedélyre várnak. A tárcavezető rámutatott, hogy 1000 forintos benzinárat akarnak létrehozni, ezáltal segíteni akarják a Tisza Pártot a választás megnyerésében. Ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba - tette egyértelművé Szijjártó Péter.