Durván és nyíltan megfenyegette Magyarországot a német külügyminiszter

Nagyon durva, nyílt és szégyentelen fenyegetés - így értékelte a német külügyminiszter szavait a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Johann Wadephul súlyos következményeket helyezett kilátásba ha Magyarország továbbra sem szavazza meg az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Nem maradtak nemzetközi visszhang nélkül sem a német külügyminiszter fenyegetései, a Hír TV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.
Szijjártó Péter elmondta, hogy a berlini külügyminiszter azt követelte, hogy Magyarország adja fel a nemzeti érdekek képviseletét és helyette Ukrajna mellett álljon ki. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez a fenyegetés egyértelművé tette, hogy a Berlin-Brüsszel-Kijev tengely háborúba akarja vinni Európát, és ebben a szuverén magyar kormány akadályozza őket.
A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Johann Wadephulnak vissza kell venni az agresszióból és a német birodalmi testtartásból. Deutsch Tamás rámutatott, hogy amikor az ukránok megfenyegetik Magyarországot, akkor bezzeg nem ilyen hangos a német vezetés. De nem ez volt az első eset, hogy a német külügyminiszter a magyar kormányt támadta, követelve az Ukrajnáért való önfeláldozást.
A Barátság kőolajvezeték leállítása miatt a magyar kormány közölte, hogy blokkolja a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, és az Ukrajna uniós tagságához szükséges lépéseket.
A nemrég megválasztott holland miniszterelnök, Rob Jetten ezt követően a magyar vétó megkerülését lengette be. Azt mondta, hogy ha egy tagállam nem tartja be, amiben közösen megegyeztek, akkor nem kell ragaszkodnia az uniónak a saját jogszabályaihoz, azaz az egyhangú döntésekhez.
Több hírforrás is beszámolt a hazánkat érő kemény hangnemről, aminek oka az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokkolása a Barátság kőolajvezeték ukrán elzárása miatt. A sajtóorgánumok kiemelték Johann Wadephul durva és nyers stílusát, de hangsúlyozták Szijjártó Péter kemény viszontválaszát is.
A Politico is beszámolt róla, hogy Johann Wadephul német külügyminiszter „súlyos következményekkel” fenyegette meg a magyar küldöttséget, ha Budapest nem változtat álláspontján az Ukrajnának szánt hitel ügyében.