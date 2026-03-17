Marta Kos: Újabb lépést teszünk Ukrajna uniós reformfolyamatában

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter arra reagált, hogy Marta Kos bővítési biztos tegnap X bejegyzésében kijelentette, hogy az Európai Unió technikai tárgyalásokat kezd Ukrajna összes fennmaradó uniós csatlakozási fejezetéről.

Az Európai Bizottság bővítési biztosának megnyilvánulása nem újkeletű. Marta Kos korábban is azt hangoztatta, hogy Brüsszel bármikor kész megkerülni a saját szabályait, ha Ukrajnáról van szó. Szerinte Ukrajna tagságának a kérdése túlmutat a szokásos bővítési eljárás keretein.

Brüsszel azonban nem csupán a saját szabályait, hanem a magyar vétót is megkerülné annak érdekében, hogy Ukrajnát minél hamarabb berántsa az EU-ba, annak minden következményével együtt. Ezt felszólalásában erősítette meg az Európai Bizottság elnöke a müncheni biztonsági konferencián. Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy Ukrajna csatlakozásának érdekében el kellene törölni a tagállami vétójogot. Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna csatlakozása mellett a támogatásának tekintetében is eltántoríthatatlanok maradnak.

A témában Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is nyilatkozott Híradónknak. Kitért rá, hogy mit jelent ez az újabb lépés Ukrajna felé és miért ilyen sietős Brüsszelnek az ország integrációja. Illetve lehet-e számítani arra, hogy Ukrajna fenyegetései miatt egyes tagállamok, akik eddig támogatták a tagságát, megváltoztatják az álláspontjukat.