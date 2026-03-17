HírTvGazdaság

Rögzített áron tankolhatnak a magyar autósok

Európában fék nélkül növekednek az üzemanyagárak az elszálló piaci olaj- és földgázáraknak köszönhetően.

  Híradó
  1 órája
  Forrás: Hír TV
  • Fotó: max.ku
Hollandiában átszámítva lassan 1000 forint a benzin literenkénti ára, Németországban 814, Ausztriában pedig 676 forint. Ezzel szemben a legfrissebb adatok szerint idehaza a benzinért 646, míg a gázolajért 695 forintot kell fizetni.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó Híradónknak arról nyilatkozott, hogy mit mutat egy hét tapasztalata, és milyen hatása van a védett üzemanyagáraknak Magyarországon. Az aktuális üzemanyag ára, ha késleltetve is, de megjelenik a többi termék árában, és a védett ár ezen a téren is ernyőként szolgálhat-e?

 

