Káosz és halál: A repülőbaleset rávilágított az amerikai irányítás csődjére

A New York-i La Guardia repülőtéren történt repülőbaleset rávilágított arra, milyen törékeny a modern repülésbiztonság, ha a légiforgalmi irányítás krónikus létszámhiánnyal küzd. A tragikus ütközés során az Air Canada járata egy tűzoltóautóval csapódott össze, amiért vélhetően egy végzetes emberi hiba felelős. A vizsgálatok szerint a biztonsági lánc minden eleme egyszerre mondott csődöt a kritikus pillanatban, kioltva a gép két pilótájának életét.

