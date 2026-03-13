Békemenet - A hazádnak szüksége van rád! - Élő közvetítés a Hír TV műsorán

Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én minden eddiginél nagyobb és fontosabb Békemenetre hívja a magyarokat. A kormányfő szerint a közelgő választás tétje hatalmas, különösen azután, hogy Zelenszkij elnök olajblokáddal próbálja nehéz helyzetbe hozni hazánkat. Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra! Az eseményt élőben követhetik majd a Hír TV online felületein is.
Az eddigi legnagyobb Békemenetre számíthatunk március 15-én.
Az eseményt élőben közvetítjük a Hír TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán is.
A gyülekező reggel 9 órától lesz az Elvis Presley téren, a tömeg innen 11 órakor fog elindulni a Margit-hídon át a Szent István körúton a Nyugati térig, ahonnan a menet az Alkotmány utca felől érkezik az Országház elé. A Kossuth Lajos téren a résztvevők együtt hallgatják meg Orbán Viktor ünnepi beszédét.