Ukrajna folyamatosan támadja a Török Áramlat gázvezetéket

Megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj Európában.

- ezzel fenyegetőzött Volodimir Zelenszkij pár hónapja. A fenyegetését nem csak beteljesítette, hanem ki is szélesítette.

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom szerdán közölte is, hogy az utóbbi hetekben Ukrajna 12 alkalommal támadta meg drónokkal a Török Áramlat gázvezetéket. Legutóbb a Russzkaja kompresszorállomást érte támadás Dél-Oroszországban, 5 kilométerre a Fekete-tengertől.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a bejelentésre reagálva azt mondta, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezeték támadásával teljes energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, amivel befolyásolni próbálják a választás eredményét.

A török elnök kedden telefonon beszélt az ukrán elnökkel. Az Anadolu török állami hírügynökség szűkszavú beszámolója szerint Erdogan a beszélgetésben rámutatott: Ankara minden támogatást megad ahhoz, hogy olyan tűzszünet jöhessen létre az ukrán és az orosz fél között, amely szavatolja a Fekete-tenger biztonságát, és az energetikai infrastruktúra védelmét, ami Törökország számára kritikus fontosságú.

A Török Áramlat kiépítéséről 2016-ban állapodott meg Oroszország és Ankara, projekt kifejezett célja az ukrán tranzit elkerülése volt.