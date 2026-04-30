Brüsszelben lépett a Fidesz–KDNP: megszüntetnék a Magyarország elleni eljárást

A Fidesz és a KDNP európai parlamenti delegációja hivatalosan kezdeményezte a Magyarországgal szembeni 7-es cikkes eljárás azonnali megszüntetését. Azt kérték a LIBE Bizottságtól, hogy haladéktalanul készítse el, és terjessze a plenáris ülés elé a szükséges határozati javaslatot.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a HírTV-nek azt nyilatkozta, hogy a 7-es cikkely szerinti eljárásnak politikai célja volt.