Csernobil 40: A katasztrófa, amely megváltoztatta a világot

Ma 40 éve történt a világ legsúlyosabb nukleáris balesete, a csernobili katasztrófa. 1986. április 26. éjjelén a Szovjetunió egyik tagállamában, Ukrajnában felrobbant a csernobili atomerőmű. A Szovjetunió titkolni próbálta a történteket.

  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Az atomerőmű közelében lakók gyanútlanul élték tovább az életüket, a kitelepítésük csak másnap kezdődött meg. A balesetben nagy mennyiségű radioaktív anyag került a levegőbe, és napok alatt elérte Nyugat-Európát. A sugárzást először Svédország észlelte. Magyarországon a robbanás után két nappal, április 28-án, a Kossuth Rádión lehetett először hallani a nukleáris katasztrófáról.

