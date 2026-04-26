A gender-ideológia a brüsszeli vezetés politikai furkósbotja

Alig két héttel a 2026-os országgyűlési választások után az Európai Unió Bírósága súlyos ítéletet hirdetett: a luxembourgi testület jogsértőnek találta a magyar gyermekvédelmi szabályozást. A döntés értelmében a médiában nem korlátozható a genderpropaganda, és még a pedofil bűnelkövetők nyilvántartását is ellentétesnek találták az uniós joggal.
A Vezércikk Café vendégei, Kiszelly Zoltán és ifj. Lomnici Zoltán szerint a döntés időzítése nem véletlen: a brüsszeli vezetés egyfajta „politikai furkósbotként” használja az ideológiai kérdéseket, hogy nyomást gyakoroljon a választáson ismét megerősödött nemzeti oldalra.