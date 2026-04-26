Bóka János a Monitorban rakta helyre Magyar Péter ellentmondásait

„Meghívás letartóztatással?” – tette fel a kérdést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a HírTV Monitor című műsorában. A tárcavezető élesen bírálta Magyar Péter azon kijelentéseit, amelyek az izraeli miniszterelnök esetleges magyarországi látogatása és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe körül forogtak.
Bóka János szerint egy független, demokratikus állam vezetőjét meghívni, majd a letartóztatásáról beszélni nem csupán szakmai képtelenség, hanem súlyos diplomáciai inzultus is, amely alapjaiban kérdőjelezi meg az ellenzéki politikus külpolitikai hitelességét.
