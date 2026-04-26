Golyóálló mellény mentette meg egy rendőr életét a washingtoni lövöldözésben

A támadó egyik lövése közvetlenül az egyik intézkedő rendőrt érte, akit a golyóálló mellénye mentett meg a biztos haláltól. Az egyenruhást ért találat ellenére a biztonsági erőknek sikerült megállítaniuk az elkövetőt: a férfit a szálloda báltermétől alig 50 méterre tartóztatták fel és vették őrizetbe.

Miközben a rendőrök az életüket kockáztatva megfékezték a támadót, a titkosszolgálat Donald Trump amerikai elnököt épségben kimenekítette a helyszínről, a vendégeket pedig evakuálták. A támadó indítékai egyelőre ismeretlenek, a lelőtt rendőrt kivizsgálásra kórházba szállították.