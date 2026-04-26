Politikai erőszak az iskolában – Takács Péter döbbenetes esetet mesélt el

„Nem hiszem, hogy ilyen országban akarunk élni” – jelentette ki Takács Péter a Bayer Show legutóbbi adásában, ahol a politikai kampány során tapasztalt agresszív megnyilvánulásokról beszélt. Az államtitkár szerint a választókerületekből érkező jelzések aggasztó tendenciát mutatnak: kiszúrt autógumikról és fizikai bántalmazásról is beszámolt.
Takács Péter egy konkrét esetet is említett, mely szerint egy fideszes aktivista gyermekét az iskolában verték meg édesapja politikai hovatartozása miatt. A politikus úgy véli, a Tisza Párt helyi jelöltjei feladták korábbi mérsékelt stílusukat, és nyílt fenyegetésekkel, „Orbán-janicsározással” igyekeznek elrettenteni a kormánypárti szavazókat a közéleti részvételtől. Az államtitkár szerint a cél egyértelmű: a több mint kétmillió kormánypárti szavazó megfélemlítése és kedvük elvétele a politikai aktivitástól.