Politikai erőszak az iskolában – Takács Péter döbbenetes esetet mesélt el

„Nem hiszem, hogy ilyen országban akarunk élni” – jelentette ki Takács Péter a Bayer Show legutóbbi adásában, ahol a politikai kampány során tapasztalt agresszív megnyilvánulásokról beszélt. Az államtitkár szerint a választókerületekből érkező jelzések aggasztó tendenciát mutatnak: kiszúrt autógumikról és fizikai bántalmazásról is beszámolt.

Takács Péter egy konkrét esetet is említett, mely szerint egy fideszes aktivista gyermekét az iskolában verték meg édesapja politikai hovatartozása miatt. A politikus úgy véli, a Tisza Párt helyi jelöltjei feladták korábbi mérsékelt stílusukat, és nyílt fenyegetésekkel, „Orbán-janicsározással” igyekeznek elrettenteni a kormánypárti szavazókat a közéleti részvételtől. Az államtitkár szerint a cél egyértelmű: a több mint kétmillió kormánypárti szavazó megfélemlítése és kedvük elvétele a politikai aktivitástól.

A Takács Péterrel készült teljes interjű megtekinthető vasárnap este a HírTV Bayer show című műsorában ban 21 óra 5 perctől.

 

 

