A HírTV Sajtóklubjának legutóbbi adásában a meghívott vendégek borús képet festettek Európa jövőjéről, miután Orbán Viktor 16 évnyi patrióta küzdelem után választási vereséget szenvedett. A beszélgetés során elhangzott, hogy a magyar miniszterelnök volt az utolsó olyan szereplő az Európai Uniós csúcsokon, aki a normalitás és a józanság jegyében próbált ellenállni Brüsszel „önsorsrontó” politikájának.
A stúdióban kritizálták az Ukrajnának szánt újabb 90 milliárdos támogatást és az orosz kőolaj teljes kitiltását, amelyet az európai gazdaság számára végzetes lépésként értékeltek. A műsorban felmerült a kérdés: marad-e bárki, aki képes megállítani az irányított önfeladást? Míg Magyar Péter távolmaradása a döntésektől taktikai jellegűnek tűnik, a szakértők szkeptikusak Robert Fico kitartását illetően is. Az adás egyik legsúlyosabb állítása szerint a jelenlegi folyamatok nemcsak az Európai Unió, hanem az ENSZ széteséséhez is vezethetnek a következő öt éven belül.