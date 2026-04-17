Energiakrízis Olaszországban: milliók maradhatnak fűtés és világítás nélkül

A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.

Drasztikus növekedésnek indult az energia-szegénység Olaszországban az első negyedévben. A Kézművesek és Kisvállalkozások Szövetségének legfrissebb elemzéséből kiderül, hogy a jelenség ma már mintegy 5,3 millió embert, azaz 2,4 millió családot érint közvetlenül. Ők az anyagi nehézségeik miatt képtelenek az otthonuk megfelelő fűtésére vagy világítására. A helyzet súlyosbodása mögött elsősorban a közelmúltban kirobbant iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása áll. Emiatt a földgáz ára 6,3%-kal, az áramé pedig 6,7%-kal emelkedett Olaszországban. Az előrejelzések szerint ez a hirtelen drágulás az év végéig összesen 5,4 milliárd euró pluszköltséget ró az olasz háztartásokra, és tovább apasztja a családok jövedelmét. Az áremelkedés mértéke a gazdagabb északi tartományokban, például Lombardiában a legnagyobb, míg a szegénységi mutatók a déli régiókban a legkritikusabbak. Az energia-szegénység nem csupán a kifizetetlen számlákban mérhető. Családok ezrei döntenek úgy a tartozások elkerülése érdekében, hogy önként lemondanak az alapvető kényelemről: télen nem kapcsolják be a fűtést, nyáron eltekintenek a hűtéstől, vagy kénytelenek penészes, egészségtelen ingatlanokban élni, mivel nincs pénzük a szükséges energetikai korszerűsítésre.