Alapos tervezőmunkára van szükség, hogy sikeres legyen az euró bevezetése

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az euró bevezetése kormányzati hatáskör, de jelenleg nincs érvényes kormánydöntés vagy szakmai terv a csatlakozásról. Arról is beszélt, hogy ha egyszer Magyarország bevezeti az eurót, akkor majd a monetáris politikának kell alkalmazkodnia az új helyzethez. A jegybankelnök hozzátette, hogy politikai döntésre van szükség ebben a kérdésben, amihez ezt követően lehet társítani a jegybank munkáját. A választásokon győztes Tisza Párt programjában azt ígérte, hogy 2030-ra megteremti a fizetőeszköz bevezetésének lehetőségét.

A Világgazdaság újságírója, Járdi Roland beszélt arról, hogy ha valóban bevezetnék az eurót Magyarországon, akkor reális céldátum lehet-e 2030, illetve Magyarországra nézve milyen gazdasági hatása lenne az euró bevezetésének.