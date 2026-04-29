Magyar Péter és Ursula von der Leyen a befagyasztott 17 milliárd euró sorsáról tárgyal

Brüsszelbe érkezik szerdán Magyar Péter. A leendő magyar miniszterelnök a legfontosabb kampányígéretéről, a befagyasztott uniós milliárdok felszabadításáról tárgyal az Európai Bizottság elnökével és az Európai Tanács vezetőjével. A Hír TV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.

  • Frissítve: 47 perce
Kritikus szakaszához érkeztek a tárgyalások Brüsszelben: Németh Andrea tudósítása szerint Magyar Péter leendő miniszterelnökként az Európai Unió vezetőivel egyeztet a 17 milliárd eurónyi befagyasztott támogatás feloldásáról. Amennyiben augusztus végéig nem születik megállapodás és a magyar kormány nem nyújtja be megvalósítási tervét, 

Magyarország végleg elveszíthet 10 milliárd eurót. 

A tárgyalások alapját egy négylépcsős csomag képezi, amely a korrupcióellenes harcra, az igazságszolgáltatás függetlenségére, valamint a sajtó- és tudományszabadság védelmére fókuszál.

 

