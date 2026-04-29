NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Fordulat a Parlamentben: Vitályos Eszter kerül a középpontba

Vitályos Esztert jelöli az Országgyűlés alelnökének a Fidesz.

  • Hírek
  • 49 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Vitályos Esztert jelöli az Országgyűlés alelnökének a Fidesz - jelentette be Gulyás Gergely az országgyűlési egyeztetést követően. A Fidesz leendő frakcióvezetője tudatta a sajtóval, hogy a Tisza Párt nem támogatta Szijjártó Péter jelölését, ezért Vitályos Esztert jelölik az Országgyűlés alelnökének. 

Gulyás Gergely a sajtó kérdésére azt is elmondta, hogy öt parlamenti bizottságot fog vezetni a Fidesz–KDNP. Később ismertetik a bizottsági vezetők nevét, valamint azt is, hogy a KDNP kit jelöl az Országgyűlés alelnökének.

A témában kapcsoltuk Zila Jánost, az Alapjogokért Központ elemzőjét.

 

