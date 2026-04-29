Elutasította a rendőrség a Panyi Szabolcs ellen tett feljelentést

Panyi Szabolcsról a Mandiner birtokába jutott egy hangfelvétel még március végén, amiben arról beszélt, hogy egy uniós ország állami szervének megadta a magyar külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát. Arról is szó volt, hogy ez a szolgálat megfigyelte Szijjártó Péter telefonját. Az oknyomozó újságírót azért jelentették fel, mert külföldi titkosszolgálatok számára szolgáltatott adatokat.

Az újságíró azzal is büszkélkedett, hogy bizalmas kapcsolatot ápol a Tisza Párt külügyi szakemberével, Orbán Anitával. A botrány kirobbanása után a Tisza Párt elnöke tagadta, hogy neki bármi köze lenne az újságíróhoz, és nem válaszolt arra a kérdésre sem, hogy milyen kapcsolat állhat fenn Panyi Szabolcs és Orbán Anita között.

Később maga az újságíró ismerte be, hogy mégiscsak egyeztetett Magyar Péterrel, a Tisza Párt első emberével. A választás után pár nappal pedig hirtelen kiderült, hogy Panyi Szabolcs távozik a Direkt36-tól. Az online portál ezt azzal indokolta, hogy az újságíró készülő könyve befejezésére, és főleg nemzetközi munkákra szeretne koncentrálni, amelyeken már régóta dolgozik.

Kedden pedig kiderült, hogy Panyi Szabolcs nem kém, a Nemzeti Nyomozó Iroda ugyanis elutasította a nyomozást az ellene tett feljelentés ügyében. Az indoklás szerint hiányzik hozzá a bűncselekmény gyanúja.