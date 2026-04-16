Nagyon közel az iráni konfliktus vége - erről beszélt az amerikai elnök a Fox Newsnak

Ukrajna légicsapást indított az orosz Tuapsze olajfinomítóval szemben. A Rosznyeft nagyvállalat egyik legfontosabb olajipari üzemét a hajnali órákban érte dróntalálat.

Vészforgatókönyveket dolgoz ki az Európai Unió az egyre növekvő energiaválság miatt. Heteken belül hiány léphet fel a légitársaságoknál, mivel Európa a repülőgép-üzemanyag mintegy 75%-át a Közel-Keletről importálta.

Ukrajna és partnerei megkezdték a 21. szankciós csomag előkészítését. Vlagyiszláv Vlaszuk, az ukrán elnök szankciópolitikai tanácsadója elárulta, hogy elsősorban az orosz pénzintézetek és különböző kriptovalutákkal szemben vezetnének be korlátozásokat.

Hatalmas tankerflotta tart az Egyesült Államok felé, hogy amerikai nyersolajat vegyen fel. A Zerohedge által közölt hajózási adatok szerint mintegy 170 tartályhajó tart az amerikai öböl partjaihoz, jelentősen meghaladva a korábban tapasztalt forgalmat.

Nagyon közel az iráni konfliktus vége - erről beszélt az amerikai elnök a FoxNewsnak. Donald Trump szerint katonai szempontból teljesen legyőzték a perzsa államot.