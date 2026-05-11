Halálos dróncsapások rázták meg a háromnapos tűzszünetet Kijev és Moszkva közt

Dróncsapások tették semmissé a tűzszünetet, Kijev és Moszkva egymásra mutogat. Oroszország azzal vádolja Kijevet, hogy megsértette az Egyesült Államok által közvetített fegyvernyugvást. Ukrajna pedig azt állítja, hogy drónesőt zúdított rájuk Moszkva.
27 orosz drónt lőtt ki a hétvégén az ukrán légvédelem. Hiába hirdetett az amerikai vezetés háromnapos tűzszünetet Oroszország és Ukrajna között, a két fél egymást vádolva folytatta a háborút. Az ukrán fegyveres erők vezérkarának tájékoztatása szerint a frontvonalon összesen 144 harci összecsapás történt.
Az orosz elnök ennek ellenére mégis a háború végét látja, Vlagyimir Putyin leszögezte, hogy hálás Trumpnak az erőfeszítéseiért, de a béketárgyalás csakis Ukrajna és Oroszország ügye. A helyzeten javíthat, hogy közben történelmi lépés körvonalazódik: Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy előkészítés alatt áll egy ezer-ezer fős fogolycsere Oroszország és Ukrajna között. Az ukrán államfő szerint a kijevi koordinációs központ már át is adta Moszkvának az érintettek listáját.
Ugyanakkor a háború látszólag belátható időn belül nem ér véget, Kijev ugyanis közös fegyverrendszerek fejlesztéséről tárgyal a német védelmi miniszterrel. Boris Pistorius úgy fogalmazott, hogy Németország és Ukrajna stratégiai partnerek, akik kölcsönös hasznot húznak ebből az együttműködésből.