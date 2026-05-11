Halálos dróncsapások rázták meg a háromnapos tűzszünetet Kijev és Moszkva közt

27 orosz drónt lőtt ki a hétvégén az ukrán légvédelem. Hiába hirdetett az amerikai vezetés háromnapos tűzszünetet Oroszország és Ukrajna között, a két fél egymást vádolva folytatta a háborút. Az ukrán fegyveres erők vezérkarának tájékoztatása szerint a frontvonalon összesen 144 harci összecsapás történt.

Az orosz elnök ennek ellenére mégis a háború végét látja, Vlagyimir Putyin leszögezte, hogy hálás Trumpnak az erőfeszítéseiért, de a béketárgyalás csakis Ukrajna és Oroszország ügye. A helyzeten javíthat, hogy közben történelmi lépés körvonalazódik: Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy előkészítés alatt áll egy ezer-ezer fős fogolycsere Oroszország és Ukrajna között. Az ukrán államfő szerint a kijevi koordinációs központ már át is adta Moszkvának az érintettek listáját.

Ugyanakkor a háború látszólag belátható időn belül nem ér véget, Kijev ugyanis közös fegyverrendszerek fejlesztéséről tárgyal a német védelmi miniszterrel. Boris Pistorius úgy fogalmazott, hogy Németország és Ukrajna stratégiai partnerek, akik kölcsönös hasznot húznak ebből az együttműködésből.