Ezt a showműsort rendezte az új kormányfő a Karmelitában

Úgy tűnik, a frissen felállt Tisza-kormány első intézkedései inkább a showműsort idézik. Magyar Péter ugyanis egy rendhagyó tárlatvezetés a Karmelitában eseménnyel demonstrálta berendezkedését.

A Karmelita kolostor falai között tartott furcsa tárlatvezetés tökéletesen illeszkedik abba a narratívába, mely szerint az érdemi kormányzás helyett látvány-politizálás zajlik. A hatalmi reprezentáció új formái azt mutatják, mintha egy birtokba vett múzeumról lenne szó.