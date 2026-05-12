A növekvő infláció miatt nőnek az olasz ingatlanárak és albérleti díjak

Az iráni háború nemcsak a benzinkutakon vagy az élelmiszerboltokban érezteti a hatását, hanem az olasz lakáspiacon is. A szakértők szerint számolni kell a lakáshitelek és a bérleti díjak emelkedésével is.

  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Andrew Angelov
Az olasz ingatlanszakértőket is aggasztja az iráni háború miatti infláció, mert a változó kamatozású konstrukciók törlesztőrészletei már emelkedni kezdtek. Az Európai Központi Bank legutóbbi döntése ugyan még szinten tartotta a kamatokat, de elemzők szerint a vihar már közeledik. Úgy vélik, hogy ha lezárva marad a Hormuzi-szoros, az infláció elérheti az 5%-ot is.

 

