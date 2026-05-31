Utcai káosz Párizsban: autókat és kirakatokat is megrongáltak a szurkolók

A látkép inkább hasonlított csatatérre, mintsem a szerelem városára.

  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Törtek-zúztak örömükben a Paris Saint-German szurkolói Párizsban. A látkép inkább hasonlított csatatérre, mintsem a szerelem városára. A drukkerek kirakatok, autók ablakait törték be, petárdákat dobáltak és gyújtogattak. Csak Párizsban mintegy 22 ezer rendőr igyekezett biztosítani a rendet. Országszerte több mint 130 embert állítottak elő. Mindeközben a vesztes oldalon, Londonban, az Arsenal-szurkolók is próbálták nyugtatgatni magukat.

 

