Utcai káosz Párizsban: autókat és kirakatokat is megrongáltak a szurkolók

Törtek-zúztak örömükben a Paris Saint-German szurkolói Párizsban. A látkép inkább hasonlított csatatérre, mintsem a szerelem városára. A drukkerek kirakatok, autók ablakait törték be, petárdákat dobáltak és gyújtogattak. Csak Párizsban mintegy 22 ezer rendőr igyekezett biztosítani a rendet. Országszerte több mint 130 embert állítottak elő. Mindeközben a vesztes oldalon, Londonban, az Arsenal-szurkolók is próbálták nyugtatgatni magukat.