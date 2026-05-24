XIV. Leó pápa a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetett pünkösdkor

IV. Leó pápa pünkösdi üzenetében a béke fontossága mellett a mesterséges intelligencia veszélyeire is kitért az egyház születésének ünnepén.

A technológia fejlődése pont olyan, mint a drága konyhai robotgép: hasznos, de ha nem figyelünk, pillanatok alatt a falon végzi a pörkölt. XIV. Leó pápa pünkösdi beszédében a mesterséges intelligencia veszélyei ellen szólalt fel. 

Míg a világ a Szentlélek kiáradása előtt tiszteleg, a Vatikán legújabb enciklikája a gépiesedés emberi méltóságot romboló hatásaira figyelmeztet. Vajon tényleg kordában tudjuk tartani az új technológiai vívmányokat?

 

