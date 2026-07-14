Kiemelt videók

Kormányon már a világpiac a hibás: a Tisza alatt elszállnak a benzinárak

Szerdától 14 forinttal drágul a benzin, a Tisza-kormány pedig a világpiacra hárítja a felelősséget. Hová lett az olcsóbb, kiszámíthatóbb élet ígérete?

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
Vágólapra másolva!

Szerdától jelentős árugrás jön a kutakon: a benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágul. A Tisza-kormány regnálása alatt az üzemanyagárak hirtelen már a nemzetközi folyamatok és a geopolitikai feszültségek áldozatai. Ellenzékből ugyanezek a politikusok még kizárólag a mindenkori hatalmat tették felelőssé minden egyes forintért. 

A rezsicsökkentés kivezetése, és a felelősségvállalás teljes hiánya mutatkozik meg abban, ahogy a lakosságot terhelő drágulást külső okokra tolják. A beígért gazdasági csoda helyett maradt a magyarázkodás.

 

Továbbiak a témában