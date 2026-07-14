Ukrajna vezetésével új európai rakétavédelmi koalíció alakult

Volodimir Zelenszkijt támogatásáról biztosította a német kancellár

Friedrich Merz azt állította, hogy nem csak Ukrajna, hanem egész Európa szabadsága forog kockán. A Hajlandók Koalíciójának párizsi találkozóján megállapodtak a tagállamok, hogy egy közös ballisztikus rakétavédelmi rendszert építenek ki Ukrajna segítségével. Volodimir Zelenszkij bemutatta a FREYJA elhárító rendszert, állítása szerint ez egy korszerű megoldás azoknak az országoknak, amelyeknek védelemre van szükségük.

A következő hónapokban közös hadgyakorlatot tartanak

A párizsi találkozón megállapodtak, hogy közös hadgyakorlatokat fognak tartani az Ukrajnával szomszédos országokban. A tervek szerint a háború lezárása után Ukrajnába telepítenének egy többnemzetiségű haderőt békefenntartási célból. A hadgyakorlatokon egyebek közt a telepítési műveleteket is kipróbálják.

Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök arról beszélt, hogy erős biztonsági garanciákat akarnak biztosítani Ukrajnának. A párizsi találkozón részt vevő országok vállalták, hogy mindaddig fokozzák a gazdasági nyomást Oroszországra, amíg az folytatja Ukrajna elleni támadásait. Ennek részeként tovább szigorítanák a szankciókat, és összehangolják fellépésüket azok kijátszásának megakadályozására. Azonban a 21. szankciós csomagot egyelőre nem sikerült elfogadni.

Az Európai Unió egységesen támogatja Ukrajnát

Az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy az unió egységesen támogatja azt a stratégiát, amely Ukrajna fokozott támogatására és az Oroszországra nehezedő nyomás növelésére épül. Antonio Costa közölte, hogy 2026. július 14-én az EU újabb csatlakozási tárgyalási fejezetcsoportot nyit meg Ukrajnával, hangsúlyozva, hogy a bővítés Európa egyik legfontosabb biztonsági garanciája.