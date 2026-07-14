Magyar Péter száműzte a fideszes polgármestert a Mercedes-gyár átadásáról

Európa legnagyobb, és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme kezdi meg működését Kecskeméten, melynek kiépítésében aktív szerepet vállalt az Orbán-kormány. A kecskeméti eseményen azonban a kormányfő nem kívánta látni a város fideszes vezetőjét.

„Tiszteletben tartottam Magyar Péter miniszterelnök úr azon kérését, hogy a Mercedes üzem új gyáregységeinek mai átadóján sem én, sem városházi munkatársaim ne vegyünk részt.” - így reagált a miniszterelnök kérésére Kecskemét polgármestere. Szemereyné Pataki Klaudia azt írta, hogy a személyes találkozásra nem nyílt lehetőség, ettől függetlenül nyitott a párbeszédre, a közös munkára Kecskemét érdekében.

A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált a történtekre. Deutsch Tamás úgy fogalmazott: A világ második, Európa legnagyobb Mercedes-gyára létesült Kecskeméten, ami Orbán Viktornak és Szijjártó Péternek köszönhető.