Bírálja a nemzetközi sajtó a Tisza Párt Alaptörvény-módosítását

Történelmi jelentőségű változások zajlanak Magyarországon a nemzetközi sajtó szerint, ugyanakkor a történések értékelésében jelentősek a különbségek: a konzervatív médiumok bírálják a Tisza Párt által kezdeményezett Alaptörvény-módosítást, miközben a hagyományosan liberális hírügynökségek, mint a Reuters és az AP kevésbé kritikus a kezdeményezéssel kapcsolatban. A Politico brüsszeli lap azt hangsúlyozza, hogy Magyar Péter kormánya a kétharmados felhatalmazására hivatkozva bontja le Orbán Viktor 16 év alatt kiépített politikai rendszerét. Mindhárom említett lap kiemeli a Fidesz álláspontját, miszerint Sulyok Tamás eltávolítása sérti a jogállamiságot és veszélyes precedenst teremt.

A részleteket Németh Andrea foglalta össze Brüsszelből.