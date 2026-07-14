Saját sajtója lázad Magyar Péter ellen, miközben a Tisza a parlamentből menekül

A hatalom arroganciája ezen a héten saját magát buktatta le. A valaha legkevesebbet dolgozó EP-képviselőjük előbb kioktatja az ellenzéket a vitakultúráról, majd egyetlen kényelmetlen pillanatnál sértődötten kivonul a teremből.

A morális meghasonlást tetézi, hogy a Tisza-kormány lakájsajtója is kénytelen szembesülni a valósággal: a dráguló benzinár miatt pánikolnak, miközben cinikusan a lakosságot segítő gyógyszeráfa-csökkentést támadják. A stúdióban Gulyás Gergely leköszönő frakcióvezetővel elemezzük a baloldal repedéseit és a jobboldal új feladatait.