Légicsapást mért Iránra az amerikai hadsereg

Tűzparancsot kapott az amerikai hadsereg, több hullámban indított légicsapást a Középső Parancsnokság iráni célpontokkal szemben. Donald Trump szerint Irán megszegte a két ország által a múlt hónapban aláírt egyetértési megállapodást. Az amerikai elnök hivatalosan is értesítette a Kongresszust a síita állam elleni katonai műveletek folytatásáról. Kormányzata egyúttal ismertette azt a tervet is, amely szerint Washington nagyobb ellenőrzést kíván gyakorolni a Hormuzi-szoros felett.

Az amerikai hadsereg közölte, hogy kedden magyar idő szerint 22 órától ismét haditengerészeti blokádot vezet be az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan érkező hajók ellen az elnök utasítására. Az Iráni Forradalmi Gárda válaszul légitámadást indított egy amerikai légibázis ellen Jordániában. Négy rakétát megsemmisített a jordán légvédelem, amint beléptek az ország légterébe. Egyelőre személyi sérülésekről vagy anyagi károkról nem érkezett jelentés. Az Öböl-menti Bahreint szintén iráni légicsapás érte. A Teheránnal szövetséges jemeni húszik pedig drónokkal támadták Szaúd-Arábia egyik repülőterét.

A feszült helyzet miatt a Brent-típusú kőolaj ára ismét hordónként 86 dollárig emelkedett. A piacok érzékenyen reagálnak a közel-keleti konfliktusra, az olajár várhatóan tovább emelkedik a héten.