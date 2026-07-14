Nem fogadja be az unió a hadköteles ukrán menekülteket

Elutasítja az Európai Unió az ukrán hadköteles menekültek befogadását

Az Európai Unió már júliusban bevezeti a belépési korlátozásokat az ukrán katonakötelesek számára — közölte Maciej Duszczyk, a lengyel belügyminisztérium helyettes vezetője. Az ideiglenes védelem azon ukrán állampolgárok számára lesz elérhető, akik rendelkeznek a származási országuk hatóságai által kiállított különleges, a mozgósítás tilalmáról szóló igazolással. Ez a nőkre is vonatkozik.

Ukrán rakétavédelmet telepít Európába a Hajlandóak Koalíciója

Hétfőn a Hajlandók Koalíciója Párizsban megállapodott: 10 európai ország Ukrajnával közösen koalíciót hoz létre a ballisztikus rakéták elleni küzdelem érdekében. A fő projekt az új rakétaelhárító rendszerek fejlesztése lesz Európa-szerte. „A ballisztikus fenyegetéssel szembesülve egyértelmű döntést hozunk: megvédjük Ukrajnát, megerősítjük kollektív biztonságunkat és felépítjük a védelem Európáját” – írta Emmanuel Macron francia elnök az X-en.