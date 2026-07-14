Jönnek a milliós bírságok? Németh Balázs szerint Magyar Péter teljesen bekattant

A botrány akkor robbant ki, amikor Pócs János fideszes képviselő felszólalása közben Magyar Péter nehezményezni kezdte a házelnöknél, hogy Takács Péter videózza őt. A miniszterelnök egy ponton felállt és oda ment az egykori egészségügyi államtitkár mellé, akire a kormányfő elkezdett újjal mutogatni. Ezután a kormányfő visszament a helyére és vezetésével az egész Tisza-frakció kivonult a teremből, miközben Pócs János felszólalása még tartott.

Magyar Péter közösségi oldalán pedig bejelentette: a történtek miatt a Házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték.

Németh Balázs a közösséi oldalán közzétett felvételen úgy fogalmazott, hogy

Magyar Péter „bekattant”, mert nem bírta, hogy a Fidesz-KDNP képviselői személyes érintettség miatt szót kértek, miután a Tisza Párt vezetője szerinte végighazudta a napirend előtti felszólalásokat

A politikus hozzátette: Magyar Péter mostanra teljesen ki akarja tiltani a mobiltelefonokat az ülésteremből, és milliós bírságokkal sújtaná azokat, akik rögzíteni merik a történéseket, mert szerinte a Tisza Párt elnöke retteg attól, hogy a választók megismerik a valódi arcát.