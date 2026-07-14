Félnek a valóságtól: sértődötten menekült a parlamentből Magyar Péter

Példátlan jelenet játszódott le a parlamentben: a teljes Tisza-frakció kivonult a teremből, miután Magyar Péter miniszterelnök zokon vette, hogy Takács Péter fideszes képviselő videózza őt. Az egykor teljes transzparenciát hirdető kormányfő reakciója beszédes. Aki magabiztos a saját igazában, az nem menekül el egy mobiltelefon lencséje elől. A kivonulás nem a sértettség, hanem a kontrollvesztés jele lehet. A hatalom arroganciája mögött valójában az a rettegés húzódhat meg, hogy a nyilvánosság meglátja az előre megírt forgatókönyv nélküli valóságot.