Belgiumban is fellángolt a migrációs vita

Belgiumban is egyre élesebb politikai vitákat vált ki az Európai Unió új migrációs paktuma. Miközben a tagállamok péntektől kezdik alkalmazni az új szabályokat, a flamand szélsőjobboldali Vlaams Belang már népszavazást követel, és azt szeretné, ha Belgium kivonhatná magát a rendszer alól. A párt szerint az uniós reform nem állítja meg az illegális bevándorlást, a kormány azonban kitart az európai megállapodás mellett.

A HírTV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből:

Népszavazást követel Belgiumban az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktumáról a flamand szélsőjobboldali Vlaams Belang nevű párt. Szerintük a pénteken életbe lépő rendszer nem jelent valódi megoldást az illegális migráció kezelésére, ezért azt szeretnék, ha a belga kormány külön mentességet, úgynevezett opt-outot kérne Brüsszeltől. A Vlaams Belang szerint a paktum továbbra is lehetővé teszi a migránsok bejutását az Unióba, miközben a tagállamokra új kötelezettségeket ró. A párt vezetői arra hivatkoznak, hogy a belga társadalom többsége elutasítja az uniós szabályozást, ezért a kérdésben közvetlenül az állampolgároknak kellene dönteniük. A vita nem új keletű.

A Vlaams Belang a parlamentben több mint egy napon át próbálta késleltetni a migrációs paktum irányelveinek az elfogadását, ám végül a képviselők többsége támogatta a vonatkozó tervezeteket. Az Európai Unió migrációs paktuma két évvel ezelőtt született meg, célja, hogy a migrációs terheket a tagállamok között megossza. A szabályok alkalmazása június 12-én kezdődik meg az egész Európai Unióban. Belgium kormánya egyelőre nem támogatja a népszavazás ötletét, így a Vlaams Belang kezdeményezésének kevés esélye van a megvalósulásra, ugyanakkor a migráció témája évek óta a pártok közötti verseny középpontjában áll.