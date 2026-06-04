Irán újranyitott földalatti rakétabázisai rávilágítottak az amerikai bombázási terv korlátaira

Irán sokkal több nagy hatótávolságú rakétát készül kilőni Izrael és más közel-keleti országok ellen, miután gyorsan feltárta elásott fegyverarzenálját – ez a erőfeszítés rávilágít az amerikai bombázási stratégia korlátaira, mondták szakértők. Heteken át az USA és Izrael korlátozták Irán hozzáférését földalatti rakétabázisaihoz utak lerombolásával és alagutak bejáratainak elásásával. A CNN által áttekintett műholdfelvételek azonban azt mutatják, hogy Irán egyszerű eszközöket, például buldózereket és dömpereket használt e költséges hadjáratok ellensúlyozására – ami arra utal, hogy Teherán rakétaképességeit nem lehet pusztán az alagutak bejáratainak célba vételével megsemmisíteni – mondták szakértők.