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Június 12-én lép életbe az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma

A paktum szerint 21 ezer embert kellene szétosztani az uniós tagállamok között. A HírTV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A szolidaritási előírás jegyében azonban más módon is hozzá lehet majd járulni a közös terhekhez. A csomag emellett megerősítené a határokat, gyorsabbá tenné a kitoloncolási eljárásokat, és az unión kívüli országokban is létre lehetne hozni visszaküldési központokat. A csomagot az Orbán-kormány korábban hevesen bírálta, de azt végül megakadályozni nem tudta az uniós döntéshozatal során. 

 

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