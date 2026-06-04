Június 12-én lép életbe az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma

A szolidaritási előírás jegyében azonban más módon is hozzá lehet majd járulni a közös terhekhez. A csomag emellett megerősítené a határokat, gyorsabbá tenné a kitoloncolási eljárásokat, és az unión kívüli országokban is létre lehetne hozni visszaküldési központokat. A csomagot az Orbán-kormány korábban hevesen bírálta, de azt végül megakadályozni nem tudta az uniós döntéshozatal során.