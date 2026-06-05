Kijev áttörésként értékeli az uniós döntést

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- Ukrajna hivatalosan is az uniós csatlakozás útjára lépett

Fantasztikus hírként értékelte Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállama zöld utat adott az Ukrajnával és Moldovával folytatott csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitásához. A miniszterelnök bejegyzése szerint az igazságszolgáltatás függetlenségét, a jogállamiságot és a demokratikus normákat felölelő első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával a két ország "egy lépéssel közelebb került az EU-tagsághoz", és folyamatosan haladnak a céljuk felé.



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