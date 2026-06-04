Lengyelországban továbbra is kemény a vita az LMBTQ-jogokról

A jobboldali lengyel elnök vétóval gátolja az LMBTQ térnyerését. Karol Nawrocki legutóbb azt a törvényt vétózta meg, amely több jogot adna az azonos nemű pároknak, ha közjegyző előtt szerződést kötnek. Bár a lengyel alkotmány szerint a házasság kizárólag férfi és nő között lehetséges, a lengyel parlament május végén megszavazta a Donald Tusk kormánya által támogatott törvényjavaslatot. A lengyel kormánykoalíciónak nincs meg az elnöki vétó felülírásához szükséges háromötödös parlamenti többsége.

A témában szakértőhöz kapcsoltunk. Itt volt velünk Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.