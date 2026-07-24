Fokozódik az ukrán tengeri drónhadjárat a Fekete-tengeren

Főbb témák:

-A kaszpi-tengeri kazah olajszállítást is támadják az ukránok

A Fekete-tengeren történt ukrán dróntámadások miatt ismét leállt a kazah olaj berakodása a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium tengeri terminálján, miután négy nap alatt négy tartályhajót is találat ért. Ukrajna július eleje óta jelentősen fokozta tengeri drónhadjáratát az orosz olajszállítás és katonai logisztika ellen az Azovi- és a Fekete-tengeren, a kazah olajat rakodó hajók pedig először július 17-én kerültek célkeresztbe.



-Hiába foglalják le az orosz árnyékflotta hajóit a Fekete-tengeren, tovább nő az orosz olajexport



-Az orosz műtrágya behozatalát drágítja az unió, ezzel viszont saját gazdáit sújtja

Az Európai Unió emeli az Oroszországból és Fehéroroszországból érkező műtrágyákra kivetett vámokat a leválás jegyében, éppen akkor, amikor a geopolitikai feszültségek miatt ismét jelentősen drágultak a mezőgazdasági a növényvédő szerek, a takarmány és az üzemanyag is.