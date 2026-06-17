Medvegyev: A nemzetközi bíróság ismerte el Oroszország új határait

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Medvegyev szerint egy hágai ítélet gyakorlatilag elismeri Oroszország „új határait”

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke kedden kijelentette, hogy a hágai nemzetközi bíróság ítélete gyakorlatilag elismerte Oroszország szuverenitását az általa az ország „új határainak” nevezett területeken belül. Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy az Állandó Választottbíróság úgy döntött, Oroszország megsértette bizonyos tengerjogi kötelezettségeit a szárazföldi Oroszországot és a Krím-félszigetet összekötő Kercsi-szoros-híd építése során, ugyanakkor eljárási okokból elutasította az ukrán állításokat, miszerint Moszkva jogtalanul törekedett a szoros kizárólagos ellenőrzésére. „Oroszország hosszú távú érdekeinek szempontjából ez minden bizonnyal pozitív fejlemény. Lényegében egy nemzetközi bíróság először ismerte el országunk szuverenitását az új határain belül. És ez nagy jelentőséggel bír a jövő szempontjából” – nyilatkozta Medvegyev az orosz Max nevű közösségi médiaplatformon. A bíróság hétfőn közzétett végleges ítélete egy olyan ügyből származik, amelyet Ukrajna indított az 1982-es ENSZ Tengeri Jogi Egyezmény alapján a Kercsi-szorosban, az Azovi-tengeren és a Krím-félszigetet körülvevő vizeken fennálló part menti államok jogai kapcsán.



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