Pénzért vadászhattak gyerekekre a boszniai háborúban a fizetős ügyfelek

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Megkezdődtek a letartóztatások: jelentős bizonyítékokat foglaltak le annak az olasz férfinak az otthonában, akit a szarajevói emberszafari ügyében vizsgálnak.

Megkezdődtek a letartóztatások a boszniai emberszafarik ügyében. A nyomozás szerint külföldiek fizettek azért, hogy a boszniai háború idején, Szarajevó ostroma alatt mesterlövészként vadászhassanak civilekre. A milánói ügyészek szerint múlt héten egy 65 éves, Alessandria környékén élő férfi otthonában tartottak házkutatást. Egy milanói oknyomozó portál nemrég közölt le egy interjút, “Láttam egy mesterlövészt fizetni egy gyerek megöléséért Szarajevóban” címmel. Az álnevet használó szemtanú részletesen beszámolt róla, hogy látta a nyugati országokból érkező turistákat, akik fizettek azért, hogy civileket, köztük gyerekeket is megöljenek az ostrom éveiben. Az exkluzív, teljesen anonim interjúban a szemtanú elmondta, hogy ismeri ezeknek az embereknek a kilétét, és emiatt félti az életét.