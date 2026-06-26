Sokan Zelenszkijre vártak, de nem jelent meg a kulcsfontosságú konferencián

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Nem vett részt az éves Ukrajna Újjáépítési konferencián Volodimir Zelenszkij

Az Európai Unió vezetői, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalati szereplők csütörtökön a lengyelországi Gdańskban gyűltek össze az Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi konferencián, amelyen azonban az ukrán elnök nem vett részt. Miközben a Lengyelország és Ukrajna közötti diplomáciai feszültségek alig mutatnak enyhülés jeleit, Volodimir Zelenszkij gdański távolmaradása a konferencia legjelentősebb politikai jelzésévé válhat meg az hogy Zelenszkij Az ukrán küldöttséget Julija Szviridenko miniszterelnök vezeti, Szviridenko szándékosan váltott hangnemet, a politikai feszültségek helyett az üzleti és befektetési lehetőségeket helyezve előtérbe, mivel az utóbbi napokban megromlott a Varsó és Kijev közötti viszony.



Stratégiai befektetési célpontként tekint az EU Ukrajnára



Áthelyezheti közel-keleti bázisait az amerikai hadsereg

Áthelyezheti közel-keleti bázisait az amerikai hadsereg - erről számolt be a Wall Street Journal. A lap szerint az Egyesült Államok felülvizsgálja katonai jelenlétét a térségben. Mindezt műholdas felvételekre hivatkozva írják, amelyek szerint egy kulcsfontosságú bahreini haditengerészeti bázison jelentős károk keletkeztek az iráni csapások következtében, a javítások költségei elérhetik a 400 millió dollárt. Mint írják, Washington fontolgatja a bahreini bázis felújítását, miközben csökkentené katonai jelenlétét Kuvaitban és Szaúd-Arábiában, a bázisokat pedig nyugatabbra helyezné át, ahol azok távolabb lennének Irán rakétáitól és drónjaitól. A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint Izrael is felvetődött mint lehetséges helyszín, azonban erről egyelőre még nem született döntés. Érvelésük szerint a támadások átfogóan feltárták a gyenge pontokat egy olyan támaszponton, amelyet még azelőtt építettek, hogy Irán kifejlesztette volna jelenlegi rakéta és drónképességeit. John Miller nyugalmazott ellentengernagy emlékeztetett, hogy erőik már több mint ötven éve a térségben állomásoznak. A közel-keleti amerikai haditengerészeti erők egykori parancsnoka változásokat javasolt, a Pentagon eddig nem kommentálta a sajtóban megjelent terveket.



Washington új parancsnokságot indít az Indo-Csendes-óceáni térségben