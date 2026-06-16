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Űrtechnológia és háborús összefonódások

Vlagyimir Putyin és Donald Trump vasárnap mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott, amely során az ukrajnai háború is szóba került. Az orosz elnök az európai országokat és Ukrajnát vádolta a konfliktus elhúzásával, míg Trump ismét a harci cselekmények beszüntetésének szükségességét hangsúlyozta.

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  • Forrás: HírTV
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Ukrajna is a részévé vált az uniós elhárítási rendszernek, így segítséget kérhet az EU Kiberbiztonsági Tartalékából nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén, miután az Európai Unió Tanácsa is rábólintott a döntésre.

 

 

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