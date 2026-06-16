Űrtechnológia és háborús összefonódások

Ukrajna is a részévé vált az uniós elhárítási rendszernek, így segítséget kérhet az EU Kiberbiztonsági Tartalékából nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén, miután az Európai Unió Tanácsa is rábólintott a döntésre.
Vlagyimir Putyin és Donald Trump vasárnap mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott, amely során az ukrajnai háború is szóba került. Az orosz elnök az európai országokat és Ukrajnát vádolta a konfliktus elhúzásával, míg Trump ismét a harci cselekmények beszüntetésének szükségességét hangsúlyozta.
Ukrajna is a részévé vált az uniós elhárítási rendszernek, így segítséget kérhet az EU Kiberbiztonsági Tartalékából nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén, miután az Európai Unió Tanácsa is rábólintott a döntésre.