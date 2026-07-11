Vita a helyreállítási alapról: a Fidesz szerint trükközik a kormány

Trükközik a kormány a helyreállítási alappal – jelentette ki Híradónknak a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás elmondta: azt hirdetik, hogy most 10 milliárd euróról állapodtak meg, de ebből csak 5 milliárd eurót költhetnek fejlesztésekre. A Fidesz országgyűlési képviselője pedig hangsúlyozta: olyan vállalásokat tett a kormány, amelyek nem szolgálják a magyar embereket.

E mögött egy óriási és intenzív munka van - így fogalmazott a pénzügyminiszter az ECOFIN tegnapi ülése előtt. A Gazdasági és Pénzügyi Tanács végül elfogadta a magyar helyreállítási terv módosított verzióját, így jogi akadálya már nincsen annak, hogy megérkezzen a 10 milliárdos uniós támogatás. Magyarországnak augusztus 31-ig 27 mérföldkövet kell teljesítenie, hogy megkapja az összeget. Kármán András szerint szűkös a határidő, de néhány vezető lecserélésével megvalósítható lesz.