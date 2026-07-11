Gyermekelhelyezési vita állhat a loretói anyagyilkosság hátterében

Saját otthonában, több mint 20 késszúrással gyilkoltak meg egy 33 éves anyát az olaszországi Loreto városában. Az elkövető korábbi élettársa, egy tunéziai férfi, akit a nyílt utcán, véres ruhában tartóztattak le a csendőrök.

A tragédia hátterében egy gyermekelhelyezés körüli vita állhatott, a hét-nyolc év körüli kisfiuk a gyilkosság idején nem tartózkodott a lakásban. Az ügy újra napirendre tűzte a nők elleni erőszak kérdését Olaszországban. A jobboldali pártok szigorúbb fellépést sürgetnek a nőgyilkosságok megelőzése érdekében, emellett azt követelik, hogy a bűncselekményeket elkövető migránsokat haladéktalanul utasítsák ki az országból.