Halálos hőhullám: több mint tízezer ember halt meg egy hét alatt Európában

Több mint tízezer ember halt meg egyetlen hét alatt Európában – a szakértők szerint a rekordokat döntő hőhullám szedte áldozatait. A tudósok úgy vélik, hogy ilyen szélsőséges forróság az ember okozta klímaváltozás nélkül szinte elképzelhetetlen lett volna.

Óriási veszélyt jelentenek a 65 évesnél idősebbek számára az egyre gyakrabban kialakuló nyári hőhullámok. Ezt támasztja alá az az adat, miszerint a több mint 10 ezer júniusi többlethalálesetből 9000 ezer ebbe a korosztályba tartozik.

A szélsőséges hőség hőgutát okozhat, vagy súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi betegségeket, az idősebb emberek pedig a legsebezhetőbbek közé tartoznak.

A klímaváltozás hatásai ma már nem csupán rekordokban és grafikonokban mérhetők tehát, hanem emberéletekben is.

