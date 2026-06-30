Háborúra készülnek a balti NATO-tagok

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Újabb, akár 45 milliárd eurós kölcsönt adna az unió Ukrajnának, ha folytatódik a konfliktus Oroszországgal.

Lengyelország megvétózhatja Ukrajna uniós csatlakozását a szélsőséges Sztepan Bandera tisztelete miatt.

Trump felbonthatja a Putyinnal kötött alaszkai megállapodásokat.

Hollandia szerint Oroszország NATO-tagállamokat támadhat meg az ukrajnai háború befejezése után egy éven belül.

Egyre jobban félnek a kelet-európai országok attól, hogy az Egyesült Államok nem csatlakozna Európa védelméhez egy orosz támadás esetén.

Finnország atomfegyverek telepítését engedélyezte a területén, Észtország pedig elfogadhatónak tartja, hogy ukrán drónok haladnak át a légterén az orosz célpontok elleni támadások során. Az észt külügyminiszter felszólította a NATO-szövetségeseket, hogy ne akadályozzák meg Ukrajnát az újabb oroszországi mélységi csapások végrehajtásában, mert mindent helyesen csinál. Készül a NATO az orosz határnál: új parancsnokság alá vonták a keleti szárny védelmét. A lettországi és észtországi szövetséges szárazföldi erők parancsnokságát a német-holland hadtestre ruházták át.