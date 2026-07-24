Olasz politikusok bírálták a Tisza-kormány intézkedéseit

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az EBESZ olasz alelnöke a szervezet tagállamai elé viszi a magyarországi politikai fejleményeket. A köztársasági elnök leváltása, a képviselői mandátum-korlátozás, és a Fidesz szerverének lefoglalása szerinte olyan lépések, amelyek miatt fel kell hívni a tagállamok figyelmét a Tisza-kormány intézkedéseire és a magyarországi demokratikus normákkal kapcsolatos aggályokra.

Giorgia Meloni kormánypártjának egyik vezető politikusa szerint Olaszországban korábban sem volt példa hasonló esetre, és a jelenlegi kormány alatt sem fordulhatna elő.

Matteo Salvini szerdán az X-en reagált Gál Kinga bejegyzésére, ami a Magyarországon zajló politikai eseményekről szólt. Az olasz politikus azt írta: „A Magyarországon zajló események súlyosak, és veszélyes precedenst teremtenek. Ha a demokráciát az ellenzék ellen fordítják, az már nem demokrácia.” Hozzátette: megdöbbentőnek tartja a brüsszeli intézmények és azok hallgatását, akik szerinte évek óta – gyakran alaptalanul – a jogállamiságra hivatkoznak.