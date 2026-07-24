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Az önkormányzatok szerint a turizmust is érinti az azbeszt-ügy

Virág János szerint a helyi vendéglátóhelyekre is figyelmet kellene fordítania a kormánynak.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Bár örömmel fogadták az önkormányzatok, hogy a kormány létrehozott egy hárommilliárd forintos alapot az azbeszt-mentesítésre, azonban más intézkedésre is szükség lenne - jelentette ki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Vas vármegyei tagozatvezetője. 

Virág János elmondta: a lakosok sorra kérik számon a polgármestereket, hogy miért nem avatkoznak be, de semmilyen tájékoztatást nem kapnak a kormánytól arról, hogyan lehetne biztonságosan kezelni a helyzetet. 

A tagozatvezető leszögezte: a helyi vendéglátóhelyekre is figyelmet kellene fordítania a kormánynak, ugyanis van, ahol a foglalások 80 százalékát visszamondták.

 

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