Az önkormányzatok szerint a turizmust is érinti az azbeszt-ügy

Bár örömmel fogadták az önkormányzatok, hogy a kormány létrehozott egy hárommilliárd forintos alapot az azbeszt-mentesítésre, azonban más intézkedésre is szükség lenne - jelentette ki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Vas vármegyei tagozatvezetője.

Virág János elmondta: a lakosok sorra kérik számon a polgármestereket, hogy miért nem avatkoznak be, de semmilyen tájékoztatást nem kapnak a kormánytól arról, hogyan lehetne biztonságosan kezelni a helyzetet.

A tagozatvezető leszögezte: a helyi vendéglátóhelyekre is figyelmet kellene fordítania a kormánynak, ugyanis van, ahol a foglalások 80 százalékát visszamondták.